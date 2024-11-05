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Malezya İsrail BM’den atılsın tasarısı hazırlıyor

Malezya İsrail BM’den atılsın tasarısı hazırlıyor

04:005/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail'in Filistin konusunda uluslararası hukuk ihlallerini sürdürmesi halinde Birleşmiş Milletler'den (BM) atılmasını öneren karar tasarısını BM Genel Kuruluna sunmak üzere hazırladıklarını duyurdu.

Malezya'nın, İsrail'in, BM kuruluşlarının faaliyetine ve varlığına izin verme yükümlülüğüne dair Uluslararası Adalet Divanı'ndan (UAD) tavsiye görüşü talep eden karar tasarısını hazırlayan "çekirdek gruba" katıldığını aktaran Enver, hazırlanan taslağın BM Genel Kurulunda kabul edilmesi halinde BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze, Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki Filistinlilere yardım sağlamaya devam etmesinin önünü açabileceğini belirtti. Karar tasarısı hakkında görüşmelerin sürdüğünü ve yakında BM Genel Kuruluna sunulacağını ifade eden Enver, bu taslakta İsrail'in Filistin konusunda uluslararası hukuku ihlal etmesi halinde BM'den atılmasının önerildiğini kaydetti.




#malezya
#israil
#birleşmiş milletler
#politika

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