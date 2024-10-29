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İsrail'in son hamlesine Türkiye'den sert tepki: Uluslararası hukuk açıkça ihlal ediliyor

İsrail'in son hamlesine Türkiye'den sert tepki: Uluslararası hukuk açıkça ihlal ediliyor

12:0529/10/2024, Salı
G: 29/10/2024, Salı
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Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistin Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarında yürüttüğü çalışmaları sona erdirme çabalarının, uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,
Birleşmiş Milletler
Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesi amacıyla İsrail Parlamentosu tarafından atılan adımlar sonucu uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiğini belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada,
"İsrail Parlamentosunun, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesi amacıyla attığı adımlar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir. İsrail UNRWA'yı hedef almak suretiyle, iki devletli çözümü ortadan kaldırmayı ve Filistin mültecilerinin ana vatanlarına dönüşlerine engel olmayı amaçlamaktadır"
ifadelerine yer verildi.


Açıklamada, 1949 yılından bu yana milyonlarca Filistin mültecisine hayati yardım sağlamakta olan UNWRA'nın faaliyetlerinin bölgesel istikrar bakımından büyük önem arz ettiği kaydedildi.


BM Genel Kurul kararıyla tesis edilmiş olan UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklamaya dönük girişimlere karşı sergilenmesi gereken güçlü duruşun uluslararası toplumun hukuki ve vicdani yükümlülüğü olduğu belirtilen açıklamada, UNRWA'nın Finansmanı Çalışma Grubu Başkanlığını yürütmekte olan Türkiye'nin, söz konusu Ajansı siyasi ve mali olarak desteklemeyi sürdüreceği ifade edildi.




#Dışişleri Bakanlığı
#Birleşmiş Milletler
#İsrail
#Gazze

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