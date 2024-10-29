Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsrail BM'ye bağlı Unrwa'nın faaliyetlerini yasakladı

İsrail BM'ye bağlı Unrwa'nın faaliyetlerini yasakladı

09:2129/10/2024, Salı
DHA
Sonraki haber
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İsrail, UNWRA'nın İsrail 'egemenliğindeki topraklarda' faaliyet göstermesinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

İsrail Parlamentosu, BM'nin Filistin Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerini yasakladı.


UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini karar ile ilgili olarak yaptığı açıklamada,
"Bu, UNRWA'yı itibarsızlaştırmaya ve Filistinli Mültecilere insani kalkınma yardımı ve hizmetleri sağlama rolünü gayrimeşrulaştırmaya yönelik devam eden kampanyanın sonuncusudur.

Bu tasarılar Filistinlilerin, özellikle de insanların bir yılı aşkın süredir tam bir cehennem yaşadığı Gazze 'deki acılarını daha da derinleştirecektir. Orada 650 binden fazla kız ve erkek çocuğunu eğitimden mahrum bırakacak ve bütün bir nesli riske atacaktır. UNRWA ve hizmetlerine son verilmesi Filistinlileri mülteci statüsünden çıkarmayacaktır. Bu statü, Filistinlilerin içinde bulunduğu kötü duruma adil ve kalıcı bir çözüm bulunana kadar başka bir BM Genel Kurul kararı ile korunmaktadır"
dedi.



#İsrail
#BM
#Gazze

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
El Yapımı Deri Çanta Almanın ve Kullanmanın Önemli Detayları