Polonyalı sanatçıdan Gazze performansı

Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Bağcılar Kitap Fuarı", Bağcılar Meydanı'nda kapılarını kitapseverlere açtı. Sohbetten eğlenceye farklı içerikte birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak fuarda kitapseverler sevdikleri yazarlarla bir araya gelme fırsatı bulacak. Anadolu Ajansı (AA) Yayınlarının da yer aldığı, 50 yayınevinin yanı sıra 27 gazeteci ve yazarın konuk olacağı fuar, 26 Ekim'e kadar devam edecek.