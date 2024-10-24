Polonyalı sanatçıdan Gazze performansı

Polonyalı sanatçı Igor Dobrowolski, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’deki halkın yaşadıklarına dikkati çekmek amacıyla 8 saat süren bir performans sanatı sergiledi.
Varşova’da gerçekleştirdiği performans sanatına ilişkin paylaştığı videoda; farklı renklerde çöp poşetleriyle dolu, üzerinde gülen emoji figürünün yer aldığı bir çöp konteynerinin önünde, elleri ve gözleri bağlı, yerde kefiyeyle ve Gazze’de bebek cesetlerinin sarıldığı kefenlere benzeyen figürlerle, dizlerinin üzerine çökmüş halde 7 saat boyunca durdu anrıhrah 1 saat yürüdü. Dobrowolski’nin, İsrail’in Gazze’ye saldırılarına ve Filistin’deki insani duruma dikkati çektiği, “Sempati İfadeleriyle” adlı performansı, 16 Kasım’a kadar sergilenmeye devam edecek.
Dünden bugüne Kapalı Çarşı konuşulacak
Kültür Ocağı Vakfı tarafından İstanbul Üniversitesi katkılarıyla düzenlenen “2. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu” 26-27 Ekim’de gerçekleştirilecek. “Hollywood sinemasında film mekânı olarak Kapalıçarşı”, “Orhan Veli, Sezai Karakoç ve Ece Ayhan’ın Şiirinde Kapalıçarşı”, gibi oturumların gerçekleştirileceği sempozyumda, Kapalıçarşı’nın dünden bugüne yaşadığı değişimler, alanında uzman isimler tarafından detaylıca ele alınacak.