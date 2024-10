Kültürel miras projesi: İstanbul Ansiklopedisi Arşivi çevrimiçi erişime açıldı

Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Ansiklopedisi’nin çevrimiçi erişime açılması nedeniyle düzenleyeceği Koçu’nun İstanbul’u: Ansiklopedinin Yeni Yüzü etkinliğinde projenin paydaşlarını bir araya getirecek. Kadir Has Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Gürbey HİZ, Kadir Has Üniversitesi Mimarlık ve Kent Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent TANJU, Salt Araştırma Web ve Sosyal Medya Yönetmeni Gamze CEBECİ, Salt Arşiv Sorumlusu Mehtap KURU, Kadir Has Üniversitesi Bilgi Merkezi Yöneticisi Serap ÖZYURT’un moderatörlüğünde gerçekleştirilecek etkinlikte 6 yıllık İstanbul Ansiklopedisi projesini tüm yönleriyle konuşacaklar.