"3. Bağcılar Kitap Fuarı" açıldı

"Anadolu coğrafyası binlerce yıllık medeniyetimizin mirasçısı olarak bilginin ışığında yükselmiş ve insanlığa rehberlik etmiştir. Tarihimize baktığımızda büyük kütüphaneler kurmuş, alimler yetiştirmiş ve kitapları en kıymetli hazinelerimiz arasında görmüş bir milletiz. Kitap fuarları bu köklü geleneğimizin bir parçası olarak gençlerimiz ve tüm kitapseverler için önemli bir durak halindedir. Kitaplar sadece bilginin kaynağı değildir. İnsana yeni ufuklar açan, yeni bir bakış açısı kazandıran kıymetli bir hazinedir. Aynı zamanda toplumların kültürel mirasının da en güvenli taşıyıcılarıdır. Modern toplumlarda teknoloji hızla ilerlerken, kitapların yeri ve önemi bazen sorgulansa da kitaplar hala kültürel, entelektüel ve ruhsal gelişimin en temel taşı olarak devam etmektedir"