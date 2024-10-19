"3. Bağcılar Kitap Fuarı" açıldı

Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Bağcılar Kitap Fuarı", Bağcılar Meydanı'nda kapılarını kitapseverlere açtı. Sohbetten eğlenceye farklı içerikte birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak fuarda kitapseverler sevdikleri yazarlarla bir araya gelme fırsatı bulacak. Anadolu Ajansı (AA) Yayınlarının da yer aldığı, 50 yayınevinin yanı sıra 27 gazeteci ve yazarın konuk olacağı fuar, 26 Ekim'e kadar devam edecek.
Bağcılar Belediyesi tarafından 18-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 3. Bağcılar Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı.
Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, tarih boyunca bilgiye, irfana ve kültüre değer vermiş bir milletin neferi olarak kitap fuarlarının çok kıymetli olduğunu söyledi. Mumcu, şunları ifade etti:
"Hedefimiz, 750 bin rakamının üzerine çıkmak"
Açılışta, AK Parti Milletvekili Adem Yıldırım, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer de konuştu.
Çocuklar için özel alanların oluşturulduğu fuarda, ziyaretçiler Fuar Köşesi'nde hatıra fotoğrafı çektirebilecek.
Fuarda, edebiyat dünyasında eserleriyle iz bırakan ünlü yazarların fotoğrafları ile hayatlarını anlatan bir köşe de kitapseverlerin ilgisine sunulacak.
Bağcılar Belediyesine bağlı Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerleri de yaptıkları tablo, takı ve benzeri el sanatları ürünlerini fuarda sergileyecek.