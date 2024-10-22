Tosyalı Holding’den Contemporary’ye sergi

Tosyalı Holding, Contemporary Istanbul’un 19. edisyonunda Heykeltıraş Osman Dinç’in “Bir Dünya Hikayesi” sergisiyle sanatseverleri ağırlayacak. Sergi, çeliğin sanatsal bir dönüşümle nasıl kolektif belleğin bir parçası haline gelebileceğini vurgulayacak. Tosyalı Holding projeyle, sanatta sürdürülebilirliği ve ileri dönüşümü desteklemeyi amaçlıyor. Tosyalı Holding, daha önce İlhan Koman ve Varol Topaç gibi sanatçıların eserlerine de destek vererek, çelik üretiminden arta kalan malzemeleri sanata kazandırdı. Contemporary Istanbul’un bu yılki edisyonu, 14 ülkeden 50 çağdaş sanat galerisinin katılımıyla Tersane İstanbul’da gerçekleşecek.





Ortak biyografi çalışması için protokol

Biyografi Enstitüsü ve Balkan Araştırmaları Vakfı ortak biyografi çalışmaları yürütmek üzere Rami Kütüphanesi’nde protokol imzaladı. Biyografi Enstitüsü Genel Sekreteri Dr. Rıdvan Kaşıkçı, Balkan Araştırmaları Vakfı ile imzalanan protokol kapsamında hem Türkiye’de hem Balkan ülkelerinde, biyografi temelli farklı çalışmalar yapılacağını söyledi. Protokol kapsamında ortak araştırmalar yürütülecek, yayınlar ve araştırma verileri de dahil olmak üzere araştırma materyalleri ve akademik bilgi paylaşımı yapılacak. Akademik ve bilimsel konularda konferanslar, sempozyumlar, seminerler ve kongreler gibi ortak bilimsel ve akademik faaliyetler düzenlenecek.





"Yazarlık Mektebi" 2 Kasım’da başlıyor

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından düzenlenen "Yazarlık Mektebi"nin 2024-2025 Eğitim Dönemi 2 Kasım'da başlayacak. Yüz yüze eğitimlere, edebiyata, yazmaya ve nitelikli okur olmaya ilgi duyan herkes katılabilecek. Şiir, hikaye, roman, "düşünce-deneme-makale" ve "masal-mitoloji-din" ana başlıklarında toplam 46 dersin yapılacağı programda, çevrim içi dersler de yer alacak. Alanında söz sahibi akademisyen, şair, yazar ve fikir insanlarının vereceği eğitimler, Eyüpsultan'daki dernek genel merkezinde yapılacak. Ücretsiz gerçekleşecek eğitimlere kayıt için 25 Ekim'e kadar başvurulabilecek.











