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İsrail Gazze'nin kuzeyinde ağır yaralanan bir askerinin öldüğünü duyurdu

İsrail Gazze'nin kuzeyinde ağır yaralanan bir askerinin öldüğünü duyurdu

07:3229/10/2024, Salı
AA
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İşgalci İsrail askeri, Gazze'de ağır yaralanmıştı.
İşgalci İsrail askeri, Gazze'de ağır yaralanmıştı.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 10 gün önce ağır yaralanan bir askerinin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 19 Ekim'de yaralanan 52'nci Tabur, 401'inci Tugay Bölük Komutanı Guy Yaacov Nezri'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylelikle İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen asker sayısı 368'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 772'ye yükseldi.


#Gazze
#İsrail
#Filistin
#Guy Yaacov Nezri

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