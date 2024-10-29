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İsrail BM’den atılabilir

İsrail BM’den atılabilir

04:0029/10/2024, Salı
G: 29/10/2024, Salı
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İsrail, Gazze’de sivillere yardım eden BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) faaliyetlerini yasakladı. Tasarı, Knesset’te 10’a karşı 92 oyla kabul edildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise oylama öncesinde “Yasa geçerse İsrail’in BM üyeliği askıya alınabilir” uyarısında bulundu.

Terör devleti İsrail, Gazze’deki soykırım ve savaş suçlarına karşı bölgede sivillere yardım ulaştıran tek kuruluş olan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) faaliyetlerini yasakladı. İsrail meclisi Knesset’te, UNRWA’nın Batı Şeria ve Gazze’deki faaliyetlerinin durdurulması oylandı. Oylamada, 120 sandalyeli mecliste bulunan 92 İsrailli milletvekili tasarı lehinde oy kullanırken, 10 milletvekili aleyhte oy verdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın oylama öncesi yaptığı uyarıda, yasanın geçmesi halinde, İsrail'in BM üyeliğinin askıya alınabileceği belirtildi. BM'den yapılan açıklamada ise "İsrail Meclisi'nin UNRWA aleyhine oylaması BM Sözleşmesi'ne aykırı" denildi.


İşgalcinin tankı alev topu

Hamas’ın askeri kanadı El Kassam Tugayları, Gazze’nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait Merkava tankını hedef aldı. Daha önce kurulan bubi tuzağının patlatılması sonucu tank alev topuna döndü. İşgalci İsrail güçleri, ölü ve yaralılara ilişkin açıklama yapmadı.



#Birleşmiş Milletler
#soykırım
#israil

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