İsrail BM’den atılabilir

Terör devleti İsrail, Gazze’deki soykırım ve savaş suçlarına karşı bölgede sivillere yardım ulaştıran tek kuruluş olan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) faaliyetlerini yasakladı. İsrail meclisi Knesset’te, UNRWA’nın Batı Şeria ve Gazze’deki faaliyetlerinin durdurulması oylandı. Oylamada, 120 sandalyeli mecliste bulunan 92 İsrailli milletvekili tasarı lehinde oy kullanırken, 10 milletvekili aleyhte oy verdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın oylama öncesi yaptığı uyarıda, yasanın geçmesi halinde, İsrail'in BM üyeliğinin askıya alınabileceği belirtildi. BM'den yapılan açıklamada ise "İsrail Meclisi'nin UNRWA aleyhine oylaması BM Sözleşmesi'ne aykırı" denildi.