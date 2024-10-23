BM'yi beyaz fosforla vurduğu belgelendi

Ekim ayında Lübnan'a karadan saldırılara başlayan işgalci güç İsrail'in, ülkede barışı korumakla ve ateşkes düzenini sağlamakla görevli Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef alan saldırılarının tüm detaylarıyla raporlandığı ortaya çıktı. İngiliz Financial Times gazetesinin ele geçirdiği raporun UNIFIL çerçevesinde görev yapan güce katkıda bulunan bir ülke tarafından hazırlandığı belirtildi. Raporda sınır hattında görevli UNIFIL güçlerinin ve üslerinin birçok kez saldırıya uğradığı, hasar aldığı kaydedildi. Rapora göre, işgalci gücün 8 Ekim tarihinden itibaren UNIFIL üslerini doğrudan hedef almaya başladığı belirtildi. 10 Ekim tarihindeki bir saldırıda doğrudan barış gücünün bulunduğu üssü gözlem kulesini vurduğu ve iki askerin yaralandı, fotoğraflarla belgelendi.





13 EKİM'DE KİMYASALLA VURDU

İşgalci gücün BM güçlerini hedef alan en ciddi saldırısı ise 13 ekim tarihinde geldi. Gizli belgede yer verilen raporda, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bir üssü hedef alan saldırısında beyaz fosfor bombası kullandığı belirtildi. Hatırlanacağı üzere 13 Ekim tarihinde işgalci güç bir BM üssünün kapısını tankla yıktığı ve olay sırasında kullanılan bir kimyasal bombanın kullanılmasıyla 15 barış gücü askerinin vücutlarında yanıklar ve solunum sisteminde sorun şikayetiyle yaralı halde hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındığı ortaya çıkmıştı. BM'nin hazırladığı gizli belgede kullanılan bombanın beyaz fosfor bombası olduğu belirlendi. Aynı belgede işgalci gücün BM tarafından kullanılan bir sığınağı vurduğu da kaydedildi.





K. Irak meclisi Türkmensiz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılan milletvekili seçimlerinin resmi sonuçlarına göre, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) birinci, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ikinci ve muhalefetteki Yeni Nesil Hareketi ise üçüncü oldu. Irak Türkmenleri mecliste yalnız iki isimle temsil edilecek. Ancak bu isimlerden biri KDP destekli bağımsız aday Muna Kahveci, diğeri ise KYB destekli bağımsız aday Necdet Nuri. Bu nedenle yerel kaynaklar mevcut tabloda Türkmenlerin artık mecliste bir temsilinin kalmadığına dikkat çekiyor.







