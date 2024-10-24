Brezilya Devlet Başkanı Lula Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı: Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline geldi

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda söylediği gibi, Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline geldi" diyen Lula, bu durumun Batı Şeria ve Lübnan'a da yayılmaya başladığını ifade etti.