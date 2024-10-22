BM: Gazze'nin kuzeyinde halk ölümü bekliyor

"Gazze'nin kuzeyindeki personelimiz adına, bölgeden ayrılmak ve daha güvenli yerlere ulaşmak isteyen ailelerin güvenli insani geçişini sağlamak için birkaç saatliğine bile olsa derhal bir ateşkes çağrısında bulunuyorum. Bu, çatışmayla hiçbir ilgisi olmayan sivillerin hayatlarını kurtarmak için gereken en asgari önlemdir"