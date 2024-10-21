BM korkunç veriyi paylaştı: Dünyada 735 milyon insan açlık çekiyor

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Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde 735 milyon kişinin açlık çektiğini ve milyonlarca kişinin de kıtlığın eşiğinde olduğunu duyurdu.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, dünya genelinde 735 milyon kişinin açlık çektiğini ve milyonlarca kişinin de kıtlığın eşiğinde olduğunu bildirdi.
Türk, X'ten yaptığı paylaşımda, dünya genelinde yeterince gıda olduğunu ancak bunun israf edildiğini belirtti.
"Dünyada 735 milyon insan açlık çekiyor ve milyonlarca kişi kıtlığın eşiğinde" i
fadesini kullanan Türk, gıda hakkının tesisi için gıdanın bulunabilirliğini, erişilebilirliğini, yeterliliğini ve sürdürülebilirliğini önceleyen bir sisteme geçilmesi gerektiğini kaydetti.
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