BM korkunç veriyi paylaştı: Dünyada 735 milyon insan açlık çekiyor

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Lübnan’ı ziyaret ederek Başbakan Necip Mikati ile görüştü. İsrail saldırıları sonrası ülkeyi ziyaret eden ilk devlet lideri olan Meloni, Lübnan'a tüm cephelerde yardıma hazır olduklarını belirtti. Meloni, "Beyrut'taki BM Barış Gücü desteklenmeli ve güçlendirilmeli" dedi. Gazze'deki soykırıma da değinen Meloni, kalıcı barışın şart olduğunu vurguladı.