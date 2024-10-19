Meloni Lübnan'da: BM Barış Gücü güçlendirilmeli

Almanya’nın başkenti Berlin'de ABD Başkanı Joe Biden'ın da bulunduğu üst düzey küresel toplantıya katılmama kararı alan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail işgalinin başladığı 30 Eylül sonrası Lübnan’a giden ilk dünya lideri oldu. Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin hemen ardından Ortadoğu ziyaretlerine başlayan İtalya Başbakanı, başkent Beyrut'ta Lübnanlı mevkîdaşı Necib Mikati ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Gazze'de kalıcı barış şart" ifadelerini kullanan Meloni, "Beyrut'taki Birleşmiş Milletler'in barış gücü desteklenmeli ve güçlendirilmeli. Lübnan'daki kurumlar da güçlenmeli. Bu ülke çok büyük zorluklarla başa çıkmaya çalışıyor. İtalya elinden gelen bütün cephelerde yardım vermeye hazırdır. Şu anda Lübnan'ı etkileyen çatışmalarda 1 milyondan fazla Lübnanlı evinden edildi. Bu konuyu Avrupa'da gündeme getireceğiz. Mültecilerin ülkesine dönmesi için gerekli şartların oluşmasını sağlayacağız" dedi. Meloni'nin dün de Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Orta Doğu'daki durum, Gazze'de ateşkes ve İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü görüştüğü bildirildi. Meloni çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Bölgedeki insanlarla doğrudan konuşmak kendi aramızda konuşmaktan daha etkili” diyerek Biden’ın teklifini reddettiğini duyurmuştu.