Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Meloni Lübnan'da: BM Barış Gücü güçlendirilmeli

Meloni Lübnan'da: BM Barış Gücü güçlendirilmeli

04:0019/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Girogia Meloni Lübnan'da
Girogia Meloni Lübnan'da

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Lübnan’ı ziyaret ederek Başbakan Necip Mikati ile görüştü. İsrail saldırıları sonrası ülkeyi ziyaret eden ilk devlet lideri olan Meloni, Lübnan'a tüm cephelerde yardıma hazır olduklarını belirtti. Meloni, "Beyrut'taki BM Barış Gücü desteklenmeli ve güçlendirilmeli" dedi. Gazze'deki soykırıma da değinen Meloni, kalıcı barışın şart olduğunu vurguladı.

Almanya’nın başkenti Berlin'de ABD Başkanı Joe Biden'ın da bulunduğu üst düzey küresel toplantıya katılmama kararı alan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail işgalinin başladığı 30 Eylül sonrası Lübnan’a giden ilk dünya lideri oldu. Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin hemen ardından Ortadoğu ziyaretlerine başlayan İtalya Başbakanı, başkent Beyrut'ta Lübnanlı mevkîdaşı Necib Mikati ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Gazze'de kalıcı barış şart" ifadelerini kullanan Meloni, "Beyrut'taki Birleşmiş Milletler'in barış gücü desteklenmeli ve güçlendirilmeli. Lübnan'daki kurumlar da güçlenmeli. Bu ülke çok büyük zorluklarla başa çıkmaya çalışıyor. İtalya elinden gelen bütün cephelerde yardım vermeye hazırdır. Şu anda Lübnan'ı etkileyen çatışmalarda 1 milyondan fazla Lübnanlı evinden edildi. Bu konuyu Avrupa'da gündeme getireceğiz. Mültecilerin ülkesine dönmesi için gerekli şartların oluşmasını sağlayacağız" dedi. Meloni'nin dün de Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Orta Doğu'daki durum, Gazze'de ateşkes ve İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü görüştüğü bildirildi. Meloni çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Bölgedeki insanlarla doğrudan konuşmak kendi aramızda konuşmaktan daha etkili” diyerek Biden’ın teklifini reddettiğini duyurmuştu.


#İtalya
#Giorgia Meloni
#Lübnan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İUP maaşları ne zaman yatar? 19 Ekim 2024 Cuma İUP maaşları yattı mı, ne zaman ödenecek?