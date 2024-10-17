Kanun teklifi yasalaştı: İtalya'da taşıyıcı annelik evrensel suç sayılacak

200 sandalyeli Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada, 58 "hayır" oyuna karşılık, 84 "evet" oyuyla İtalya'da taşıyıcı anneliğin evrensel bir suç sayılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi ve yasa halini aldı.

Taşıyıcı anneliğin, İtalya'da 2004'ten bu yana suç olması dolayısıyla bu yasa tasarısının amacının, bu uygulama için yurt dışına gidilmesini engellemeyi amaçladığı belirtiliyor. Yeni yasayla, farklı ülkelerde taşıyıcı annelik uygulamasına başvuran İtalyanların 2 yıl hapis ve 1 milyon avroya kadar para cezasıyla yargılanmasının önü açılacak.