Kanun teklifi yasalaştı: İtalya'da taşıyıcı annelik evrensel suç sayılacak

İtalya'da taşıyıcı anneliğin evrensel suç sayılmasını öngören kanun teklifi Senato'da 58 "hayır" oyuna karşılık, 84 "evet" oyuyla kabul edilerek yasalaştı. Yeni yasanın amacının, İtalyanların taşıyıcı annelik uygulaması için yurt dışına gitmesini engellemek olduğu belirtiliyor. Yeni yasayla, farklı ülkelerde taşıyıcı annelik uygulamasına başvuran İtalyanların 2 yıl hapis ve 1 milyon avroya kadar para cezasıyla yargılanmasının önü açılacak.
İtalya'da taşıyıcı anneliğin evrensel suç sayılmasını öngören kanun teklifi, parlamentonun üst kanadı Senato'da da kabul edilerek yasalaştı.
58 'hayır'a karşılık 84 'evet' ile yasalaştı
Ülkede ilk olarak 26 Temmuz 2023'te parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen kanun teklifi, bugün de Senato'da oylandı.
200 sandalyeli Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada, 58 "hayır" oyuna karşılık, 84 "evet" oyuyla İtalya'da taşıyıcı anneliğin evrensel bir suç sayılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi ve yasa halini aldı.
Para cezası uygulanacak
Taşıyıcı anneliğin, İtalya'da 2004'ten bu yana suç olması dolayısıyla bu yasa tasarısının amacının, bu uygulama için yurt dışına gidilmesini engellemeyi amaçladığı belirtiliyor. Yeni yasayla, farklı ülkelerde taşıyıcı annelik uygulamasına başvuran İtalyanların 2 yıl hapis ve 1 milyon avroya kadar para cezasıyla yargılanmasının önü açılacak.