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Yeterince katliam yapmayanı görevden alıyor: Netanyahu'ya 'savunma bakanı' dayanmıyor

Yeterince katliam yapmayanı görevden alıyor: Netanyahu'ya 'savunma bakanı' dayanmıyor

19:516/11/2024, Wednesday
G: 6/11/2024, Wednesday
AA
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Netanyahu'nun Başbakanlık görevi boyunca dört savunma bakanı görevinden ayrıldı veya görevine son verildi.
Netanyahu'nun Başbakanlık görevi boyunca dört savunma bakanı görevinden ayrıldı veya görevine son verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı dün görevden aldı. Böylelikle Gallant, 'yeterince katliam yapmadığı' gerekçesiyle görevden alınan veya istifa eden dördüncü savunma bakanı oldu. Daha önce de Netanyahu ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle Yitzhak Mordechai, Moşe Yaalon, Avigdor Liberman da görev süresini doldurmadan Savunma Bakanlığından ayrılmıştı. Bunun altında yatan ortak temel sebep ise söz konusu isimlerin Netanyahu nezdinde 'yeterince katliam yapmamaları' oldu.

İsrail'de Başbakan
Binyamin Netanyahu
'nun dün görevden aldığı
Yoav Gallant
, Netanyahu ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevden alınan veya istifa eden dördüncü
Savunma Bakanı
oldu.
Haaretz gazetesinin haberine göre, ilk kez 1996 yılında başbakanlık koltuğuna oturan Netanyahu ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle Yitzhak Mordechai, Moşe Yaalon, Avigdor Liberman ve Yoav Gallant görev süresini doldurmadan
Savunma Bakanlığı
ndan ayrılmak durumunda kaldı.

Kamuoyu önünde tartıştılar

Netanyahu'nun başbakanlığının ilk döneminde Savunma Bakanlığı yapan Mordechai, 1999 yılının başında Netanyahu ile arasındaki siyasi rekabet nedeniyle kamuoyu önünde yaşadıkları sürtüşme sonrası görevinden alındı.

Yitzhak Mordechai (sağda)

Yaalon ile Netanyahu arasındaki anlaşmazlık

Eski Savunma Bakanı Moşe Yaalon ise, Netanyahu ile yaşadığı sürtüşme sonucu 2016 yılında görevden ayrıldı.

Yaalon ile Netanyahu arasındaki anlaşmazlığın İsrail'i Nazi Almanyası'na benzeten dönemin Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan'ı açıkça desteklemesi ve bir Filistinli'yi öldürmekten hüküm giyen Elor Azaria isimli İsraillinin askeri mahkemede yargılanmasına tepki gösteren aşırı sağcılara karşı çıkması oldu.

Moşe Yaalon

Yaalon'un yerine geçen Avigdor Lieberman da, Gazze'de Hamas ile ateşkes sağlanmasının ardından "teröre teslim olunduğunu” söylemesinin ardından görev süresini tamamlamadan 2018'de istifa etti.

Avigdor Lieberman

"Gallant İsrail düşmanı"

Yoav Gallant, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görevden aldığı son isim olurken, Gallant'ın görevden alınmasını aralarındaki "güvenin sarsılması" olarak açıklarken, Gallant'ı dolaylı olarak "İsrail'in düşmanlarına" yardım etmekle suçladı.

Yoav Gallant

Protestolar nedeniyle Gallant'ı görevden almaktan vazgeçmişti

Netanyahu ile Gallant'ın arasının açık olduğu biliniyordu. Netanyahu, Mart 2023'te "Yargı reformu" girişimini kamuoyu önünde açıkça eleştirmesi nedeniyle Gallant'ı görevden alma teşebbüsünde bulunmuştu.

Ancak ülke genelindeki
yoğun protestolar
nedeniyle Netanyahu bu kararından geri adım atmıştı.

Gazze'ye yönelik saldırıların yanı sıra Lübnan konusunda da Netanyahu ile Gallant'ın farklı görüşleri savundukları biliniyor.

Gazze'ye ilişkin fikir ayrılığı aralarını bozdu

Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'deki işgalinin kalıcı olmasını isterken, Gallant, Gazze içerisinin Filistin yönetimine devredilmesini istediğini dile getirmişti.

İkilinin arasının bozuk olması nedeniyle
Netanyahu
ile
Gallant
,
Gazze
'ye saldırıların ilk günlerinden sonra ayrı ayrı basın toplantıları yapmıştı.
Ayrıca Gallant'ın
Lübnan
'a kara saldırısına karşı olduğuna ilişkin İsrail basınına haberler yansısa da
Savunma Bakanı
bunun aksi yönde açıklamalarda bulunmuştu.


#Binyamin Netanyahu
#Yoav Gallant
#Avigdor Liberman
#Moşe Yaalon
#savunma bakanlığı
#Yitzhak Mordechai

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