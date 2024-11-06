Yeterince katliam yapmayanı görevden alıyor: Netanyahu'ya 'savunma bakanı' dayanmıyor

Haaretz gazetesinin haberine göre, ilk kez 1996 yılında başbakanlık koltuğuna oturan Netanyahu ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle Yitzhak Mordechai, Moşe Yaalon, Avigdor Liberman ve Yoav Gallant görev süresini doldurmadan

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