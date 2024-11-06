Yeterince katliam yapmayanı görevden alıyor: Netanyahu'ya 'savunma bakanı' dayanmıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı dün görevden aldı. Böylelikle Gallant, 'yeterince katliam yapmadığı' gerekçesiyle görevden alınan veya istifa eden dördüncü savunma bakanı oldu. Daha önce de Netanyahu ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle Yitzhak Mordechai, Moşe Yaalon, Avigdor Liberman da görev süresini doldurmadan Savunma Bakanlığından ayrılmıştı. Bunun altında yatan ortak temel sebep ise söz konusu isimlerin Netanyahu nezdinde 'yeterince katliam yapmamaları' oldu.
Kamuoyu önünde tartıştılar
Netanyahu'nun başbakanlığının ilk döneminde Savunma Bakanlığı yapan Mordechai, 1999 yılının başında Netanyahu ile arasındaki siyasi rekabet nedeniyle kamuoyu önünde yaşadıkları sürtüşme sonrası görevinden alındı.
Yaalon ile Netanyahu arasındaki anlaşmazlık
Eski Savunma Bakanı Moşe Yaalon ise, Netanyahu ile yaşadığı sürtüşme sonucu 2016 yılında görevden ayrıldı.
Yaalon ile Netanyahu arasındaki anlaşmazlığın İsrail'i Nazi Almanyası'na benzeten dönemin Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan'ı açıkça desteklemesi ve bir Filistinli'yi öldürmekten hüküm giyen Elor Azaria isimli İsraillinin askeri mahkemede yargılanmasına tepki gösteren aşırı sağcılara karşı çıkması oldu.
Yaalon'un yerine geçen Avigdor Lieberman da, Gazze'de Hamas ile ateşkes sağlanmasının ardından "teröre teslim olunduğunu” söylemesinin ardından görev süresini tamamlamadan 2018'de istifa etti.
"Gallant İsrail düşmanı"
Yoav Gallant, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görevden aldığı son isim olurken, Gallant'ın görevden alınmasını aralarındaki "güvenin sarsılması" olarak açıklarken, Gallant'ı dolaylı olarak "İsrail'in düşmanlarına" yardım etmekle suçladı.
Protestolar nedeniyle Gallant'ı görevden almaktan vazgeçmişti
Netanyahu ile Gallant'ın arasının açık olduğu biliniyordu. Netanyahu, Mart 2023'te "Yargı reformu" girişimini kamuoyu önünde açıkça eleştirmesi nedeniyle Gallant'ı görevden alma teşebbüsünde bulunmuştu.
Gazze'ye yönelik saldırıların yanı sıra Lübnan konusunda da Netanyahu ile Gallant'ın farklı görüşleri savundukları biliniyor.
Gazze'ye ilişkin fikir ayrılığı aralarını bozdu
Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'deki işgalinin kalıcı olmasını isterken, Gallant, Gazze içerisinin Filistin yönetimine devredilmesini istediğini dile getirmişti.