Soykırımcı Gallant yolcu: Görevden alındığını Netanyahu açıklayacak

Terör devleti İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant, Mısır ile Gazze'nin bağını koparacak ve ateşkesin önündeki en büyük engel olarak görülen Philadelphi Koridoru planı üzerinden Başbakan Binyamin Netanyahu'ya sert çıktı. "Başbakanın esirleri idam etme yetkisi dahi var" diyen Gallant dışında, terör devletinin Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Mossad Direktörü David Barnea da çekincelerini dile getirdi. İşgalcilerin içine düştüğü kavgaya dair bilgiyi İsrail basınına, 'isimlerinin gizli kalması koşuluyla' iki üst düzey yetkili verdi.