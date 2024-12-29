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Gazze Kasabı bıçak altında: Netanyahu ameliyat oluyor

Gazze Kasabı bıçak altında: Netanyahu ameliyat oluyor

12:3629/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Netanyahu ameliyat olacak.
Netanyahu ameliyat olacak.

Siyonist İsrail Başbakanı Netanyahu bugün bıçak altına yatacak. Prostat ameliyatı olmak için hastaneye giden Netanyahu’nun doktoru açıklama yaptı.

Kuzey Tıbbi Merkezi (Poriyya) Üroloji Departmanı Başkanı Dr. Aleks Konstantinovski, "Netanyahu kısa bir işlem geçirecek ve hızla normale dönecek." dedi. Netanyahu’nun birkaç gün hastanede kalması bekleniyor. Netanyahu yolsuzluk suçundan yargılandığı davanın bu haftaki duruşmasına katılmayacak. Gazze Kasabı’nın yerine kimin başbakanlık yapacağı ise açıklanmadı.



#İsrail
#Binyamin Netanyahu
#Ameliyat

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