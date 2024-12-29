Gazze Kasabı bıçak altında: Netanyahu ameliyat oluyor

Kuzey Tıbbi Merkezi (Poriyya) Üroloji Departmanı Başkanı Dr. Aleks Konstantinovski, "Netanyahu kısa bir işlem geçirecek ve hızla normale dönecek." dedi. Netanyahu’nun birkaç gün hastanede kalması bekleniyor. Netanyahu yolsuzluk suçundan yargılandığı davanın bu haftaki duruşmasına katılmayacak. Gazze Kasabı’nın yerine kimin başbakanlık yapacağı ise açıklanmadı.