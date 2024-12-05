Gazze Kasabı kimseye güvenmiyor: ‘Herkesi takip edin’

Şin Bet’in eski başkanı Cohen, İsrail’in soykırım suçlusu başbakanı Netanyahu’nun kabine üyelerini takip ettirmek, dinletmek istediğini söyledi.
Siyonist İsrail’de iç güvenlik teşkilatı Şin Bet ve Gazze Kasabı Netanyahu’nun hükümeti arasındaki kriz tırmanıyor. Şin Bet’in eski başkanı Cohen, Netanyahu’nun kendisinden istediği usulsüz talepleri açıkladı.
Bilgi sızdırılmasından şüpheleniyor
Eski Şin Bet başkanı Yoram Cohen, işgalci Netanyahu'nun kabine üyelerinin hassas bir güvenlik toplantısından bilgi sızdırdıklarından şüphelendiğini ve bundan emin olmak için bakanları izlemesini istediğini söyledi. Cohen, toplantıya katılan herkesin dinlenmesi talimatı verdiğini belirtti.