Gazze Kasabı kimseye güvenmiyor: ‘Herkesi takip edin’

Eski Şin Bet başkanı Yoram Cohen, işgalci Netanyahu'nun kabine üyelerinin hassas bir güvenlik toplantısından bilgi sızdırdıklarından şüphelendiğini ve bundan emin olmak için bakanları izlemesini istediğini söyledi. Cohen, toplantıya katılan herkesin dinlenmesi talimatı verdiğini belirtti.