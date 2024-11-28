İsrail derhal BM’den çıkarılmalı

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından "4. Uluslararası STK Fuarı" kapsamında "Gazze-İstanbul Deklarasyonu" imzalandı. Deklarasyonda, 7 Ekim 2023'te Gazze'de başlayıp bölgeye yayınlan ve bir yılı aşkın süredir süren İsrail soykırımının, insanlık vicdanını derinden yaralamakla kalmayıp, son bir asır içinde üretilmiş tüm uluslararası hukuki ve ahlaki normları yerle bir ettiği vurgulandı.





FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI

Deklarasyonda, daha adil bir dünya arayışı içinde olan devletlerin birlikte hareket etmesi gerektiği belirtilerek, "BM Genel Sekreterini, istenmeyen ve ülkesinde yasaklı adam ilan eden terör devleti İsrail, üyesi olduğu BM’den derhal çıkarılmalıdır. BM kararlarını tanımayan ve bölgede katliamlarını sürdüren, artık dünya barışı için bir tehdit haline dönüşen İsrail’den rahatsız olan tüm ülkeler, İsrail ile ilişkilerini kesmeli ya da en az seviyeye düşürmelidir. Terör devleti İsrail ile tüm savaş araçlarının ticareti men edilmelidir" ifadeleri kullanıldı. Filistin'in uluslararası alanda daha güçlü bir konuma gelmesi için başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasının büyük önem taşıdığı kaydedilen deklarasyonda "Bu amaçla, İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde Bölgesel Barış Gücü oluşturulması için Türkiye ön ayak olmalıdır" denildi.





ADALETİ KÜRESELLEŞTİRMEK İNSANLIĞA BORCUMUZDUR

Deklarasyonda, şu ifadelere yer verildi: "Adil olmayan uluslararası sistemin mevcut haliyle artık sürdürülemez olduğu ve köklü bir değişime ihtiyacı olduğu açıktır. Bu yetersizlikler göz önüne alındığında, dünya barışı için yeni ve daha adil bir uluslararası sistemin kurulabilmesi amacıyla bu konuda sözü olan tüm kurum ve kuruluşlar tarafından, yeni bir dünya düzeni için inisiyatif alınmalıdır. Adaleti küreselleştirmek, insanlığa borcumuzdur."











