İsrail bu kez Birleşmiş Milletleri tehdit etti: Siz yapmazsanız biz büyük bir güçle yapacağız

İsrail Savunma Bakanı Katz, (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert ile görüştü.
Hizbullah ile ateşkes yapması beklenen katil İsrail’in savunma bakanı Yisrael Katz, Birleşmiş Milletler’e tehditlerde bulundu. Katz, daha önce İsrail ordusu tarafından hedef alınan Barış Gücü’ne de emirler yağdırdı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü (UNSCOL) Jeanine Hennis-Plasschaert ile görüştü. Ateşkes ihlallerinde "sıfır tolerans" göstereceklerini söyleyen Katz, daha önce defalarca hedef aldığı UNIFIL’e gözdağı verdi.
‘Her yerde harekete geçeceğiz’
Ateşkesin ardından Lübnan'dan gelen her türlü tehdide yanıt vererek “sıfır tolerans” göstereceklerini Hennis-Plasschaert'e ileten Katz,
"Herhangi bir tehdide karşı her zaman ve her yerde harekete geçeceğiz"
dedi.
‘Hizbullah’ın silah üretimini durdurun!’
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nden (UNIFIL) "etkili icra" beklediklerini belirten Katz, Hizbullah'ın silah üretimi ve transferi yapmasının engellenmesini de istedi.
Barış Gücü’nü daha önce saldırılar düzenleyen İsrail’in bakanı Katz, "Eğer siz yapmazsanız, biz büyük bir güçle yapacağız"
ifadelerini kullandı.
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