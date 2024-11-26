A'dan Z'ye İsrail'in şehit ettiği Gazzeli çocuklar

7 Ekim'den bu yana 17 binden fazla çocuk İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Bu rakamlar İsrail'in her 30 dakikada bir çocuğu katlettiği anlamına geliyor.
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