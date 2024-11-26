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A'dan Z'ye İsrail'in şehit ettiği Gazzeli çocuklar

A'dan Z'ye İsrail'in şehit ettiği Gazzeli çocuklar

Esmanur Tuna Sarraç
13:3726/11/2024, Salı
G: 26/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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A'dan Z'ye İsrail'in şehit ettiği Gazzeli çocuklar
A'dan Z'ye İsrail'in şehit ettiği Gazzeli çocuklar

İsrail soykırımında hayatını kaybeden bu çocukların isimleri ve mutlu birer hayatları vardı.

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7 Ekim'den bu yana 17 binden fazla çocuk İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Bu rakamlar İsrail'in her 30 dakikada bir çocuğu katlettiği anlamına geliyor.

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A'dan Z'ye İsrail'in şehit ettiği Gazzeli çocuklar
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#gazze
#filistin
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#katliam
#soykırım

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