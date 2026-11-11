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FETÖ'nün finans ağına darbe: 5 zanlı yakalandı

13:50, 11/11/2026, Çarşamba
AA
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FETÖ'nün gizli finans ağı deşifre edildi

Osmaniye merkezli 5 ilde FETÖ'nün yurt dışı bağlantılı finans yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt üyelerine dijital ödeme platformları üzerinden "bağış" adı altında para aktarıldığı belirlenirken, adreslerde döviz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Osmaniye merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı bağlantılı finans yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, haklarında FETÖ üyeliği suçundan işlem yapılan zanlılardan ele geçirilen dijital materyal incelendi.

İnceleme sonucunda, örgütün yurt dışındaki firari yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin, dijital ödeme aracı olarak bilinen uluslararası finansal teknoloji platformlarını kullanılarak örgütle iltisaklı kişiler ve ailelerine maddi yardımda bulundukları belirlendi.

Para transferlerinin örgütün yurt dışı yapılanmasıyla organize şekilde çeşitli platformlar üzerinden "bağış görüntüsü" verilerek yapıldığı tespit edilen çalışmada, örgüt üyelerinin bu yöntemle finanse edildiği ortaya çıkarıldı.

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada kimliği belirlenen 5 şüpheli, Osmaniye, Adana, Ankara, Edirne ve Eskişehir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan incelemede 7 cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 1 harici bellek, 4 bin 50 avro, 3 bin 100 dolar ve 72 bin 430 lira ele geçirildi.


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Başlıklar :FETÖFetullahçı Terör Örgütüosmaniye
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FETÖ'nün finans ağına darbe: 5 zanlı yakalandı
FETÖ'nün gizli finans ağı deşifre edildi
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