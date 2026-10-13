Torunlarının askerlik sürecine katkı sağlamak amacıyla yeşil fasulye üretimine başladıklarını söyleyen babaanne Selver Islah, "Torunum var, askere gidecek. Babaanne dedi, fasulye tarım var dedi. Ona fasulye ekeceğim dedi. Onun parasıyla askere gideceğim dedi. Çok çalışan, çok kıymetli bir torunum var benim. 4 dönüm yere fasulye ektik. Onu da Allah kuyum kuyum vermiş torunuma, askere salacağım. Babaanne burayı ekip beni askere salacaksın dedi. Kilosunu bilmiyorum ama her yer gözüm gözüm fasulye torbası oldu" diye konuştu.



