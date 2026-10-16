Sumbas'ta köy okulu öğrencilerine dolandırıcılık, yangın ve ilk yardım eğitimi

Okul bahçesinde kanlı saldırı: Öğretmen hayatını kaybetti okul tatil edildi

Osmaniye’nin Çardak köyünde bulunan Farabi Anadolu Lisesi’nde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili’nin okul bahçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılana açıklamada "28 Eylül 2026 Pazartesi günü Osmaniye ili Çardak köyünde bulunan Farabi Anadolu Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili, okul bahçesinde yeğeni olduğu öğrenilen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiştir. Adı geçen okulumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın (28-29 Eylül 2026) ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.