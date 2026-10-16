Sumbas'ta köy okulu öğrencilerine dolandırıcılık, yangın ve ilk yardım eğitimi
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde köy okulu öğrencileri, dolandırıcılara karşı bilinçlenirken orman yangınlarına müdahale ve hayat kurtaran ilk yardım uygulamalarını da öğrendi. Sumbas Kaymakamlığı tarafından düzenlenen eğitim programında teorik bilgiler uygulamalı çalışmalarla pekiştirildi. Eğitime Sumbas Kaymakamı Hakan Kara da katılım sağladı.
Sumbas Kaymakamlığı tarafından Aşağı Çiçeklidere Köyü İlkokulu ve Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere günlük hayatta karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinç kazandırılması amaçlandı. Program kapsamında dolandırıcılık, orman yangınlarıyla mücadele ve ilk yardım başlıklarında teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimler de gerçekleştirildi.
Sumbas Kaymakamı Hakan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikte çeşitli kurumların öğrencilerle bir araya gelerek önemli bilgiler paylaştığını belirtti. Teorik anlatımların pratik çalışmalarla desteklendiğini ifade eden Kara, benzer programların köy okullarında sürdürüleceğini bildirdi.
Okul Müdürü Selda Şekeroğlu ise etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.
Program kapsamında öğrencilerin saç kesimleri de yapılarak eğitim faaliyetlerine sosyal destek çalışması eşlik etti.