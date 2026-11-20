"Osmaniye’de olmayan bir şey yapmak istedik gül serası yaptık" diyen Kooperatif Başkanı Şükrüye Erdoğan, "Şu anda bulunduğumuz 4 dönümlük yeri Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’ndan hibe olarak almıştık. Eş finansman olarak yüzde 10’unu biz yatırdık. Kesme gül üretimi yapıyoruz. 25 tane üyemiz var, 2020 yılında kurulduk. Tarım İl Müdürü’nün teşvikleriyle Osmaniye’de olmayan bir şey yapmak istedik. Onun için gülü seçtik, iklim olarak uyum sağladı. Çoğunluğu karışmadı, sadece 6-7 kişi arkadaşımızla bu işi götürmeye çalışıyoruz. Sadece kışlık üretim yapıyoruz. Yazlık üretim yapmıyoruz, iklim şartları gereği. Kışın ısıtma yapıyoruz. Yazın hava sıcak olduğu için bu kafalarımız çok küçük oluyor, ticari değeri olmuyor. Satışlarımız Osmaniye içi ve il dışı olarak İstanbul, Antalya, Kahramanmaraş, genellikle doğu illerine oluyor. İklim şartlarına bağlı olarak çok don olduğu zaman da bir kısıtlama oluyor ama verim de alabiliyoruz. Satışlarımız olduğu sürece sipariş üzerine çalışıyoruz" şeklinde konuştu.