Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, zeytin hasadından dönen işçilerin bulunduğu 2 otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Kaza, Berke Baraj yolu Gökçayır köyü Tabaklar mevkiinde meydana geldi.
Sürücüsü öğrenilemeyen 80 ACN 239 plakalı otomobil, Gökçayır köyü yolunun kenarında duran 34 BFL 427 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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