20 günlük evlilik çifte ölümle bitti

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde sabaha karşı yaşanan trajik olayda, henüz 20 günlük evli olan çift yaşamını yitirdi. Tartıştığı eşini tabancayla vurduktan sonra sağlık ekiplerine haber veren koca, aynı silahla kendi hayatına son verdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç çift, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.