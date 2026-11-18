Konya'da 2 katlı bir kerpiç evde, henüz belirlenemeyen nedenle önce patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı.
Evde bulunan ve dumandan etkilenen baba ile oğlu, ekiplerce dışarı çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.
Patlamanın ardından yangın ihbarı yapıldı
Olay, merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi üzerinde gece yarısı yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, caddedeki 2 katlı kerpiç evde henüz belirlenemeyen bir nedenle küçük çaplı patlama oldu.
Çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Baba ve oğlu Konya Şehir Hastanesine götürüldü
Olay yerine ulaşan ekipler, evde bulunan baba ve oğlunu çıkartarak yangına müdahale etti.
Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen baba ve oğlunu ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırırken, polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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