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Pedagogdan ebeveynlere telefon uyarısı: Çocuklarda değersizlik hissine yol açıyor

10:07, 16/11/2026, Pazartesi
DHA
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Konya'da konuşan uzman pedagog İshak Orhan, çocuklarıyla aynı ortamda telefon veya tabletle ilgilenen anne ve babaları uyararak, "Bir elinde telefon, bir elinde çocukla ilgilenme diye bir şey olamaz" dedi.

Pedagog İshak Orhan, çocuklarıyla aynı ortamda bulunan ebeveynleri cep telefonu konusunda uyardı.

Orhan, "Bir elinde telefon, bir elinde çocukla ilgilenme diye bir şey olamaz. Özellikle anne ve baba, çocuklarla ilgileniyor gibi görünüp de telefon veya tabletle ilgilenirlerse, kesinlikle çocuklarda değersizlik hissi oluşturur" dedi.

Evde cihazlarla geçen süre arttı

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte aile bireylerinin evde telefon ve tablet gibi cihazlarla vakit geçirme oranı arttı. Anne ve babaların çocuklarıyla aynı ortamdayken bir yandan cihazla ilgilenip bir yandan çocuğa zaman ayırmaya çalışmasının, çocuklarda değersizlik hissi oluşturduğu belirtildi.

Anne ve babaların kendi zevk ve hazlarından feragat edemedikleri için bu aletleri çocuklarının eline verdiğini söyleyen Orhan, çocukların kendi hallerine bırakıldığını ve bunun çok ciddi boyutta tehlikelere yol açtığını ifade etti. Alt ıslatma ile kekemeliğin en sık karşılaştıkları olaylar arasında olduğunu kaydeden Orhan, çocukların bu cihazlarda kumarı da öğrendiğini dile getirdi. Çocuklarla ciddi bir şekilde ilgilenilmesi, hatta bu aletlerden kesinlikle uzak tutulmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

DHA

Dikkat çekmeye çalışan çocuklar

İlerleyen süreçte çocukların bu tip cihazlara bağımlı hale geldiğini belirten Orhan, ebeveynlerin geleceği düşünerek çocuklarının ileride çok daha büyük sorunlarla karşılaşabileceğini göz önünde bulundurması gerektiğini vurguladı. Çocuklarla kaliteli bir şekilde ilgilenmeyenlerin, ileride keşkelerle yaşamak zorunda kalacağını da söyledi.

Orhan, "Çocuklar zaten dikkat çekmek için bir şeyler yapıyorlar ama bir türlü anne babalarının dikkatlerini çekemiyorlar. 'Aman öfkelenmesin' diye çocuklara bu aletler veriliyor. Ondan sonra da çocuklar bağımlı hale getiriliyor" ifadelerini kullandı.

Orhan: "uyuşturucu madde bağımlılığından çok daha kötü bir bağımlılıktır"

Bu cihazların "uyuşturucu madde bağımlılığından çok daha kötü bir bağımlılıktır" dediği değerlendirmesinde Orhan, ehliyeti olmayan bir çocuğa araba verilmesi durumunda başına neler gelebileceğinin bilindiğini örnek gösterdi. Çocukların hem ailelerin hem de dünyanın geleceği olduğunu söyledi.

Çok üstün zekalı çocukların bu aletler vasıtasıyla, dijital bağımlılık vesilesiyle atipik otizme uğradıklarını ve zeka gerilikleri yaşadıklarını bildiklerini belirten Orhan, "Lütfen çok dikkatli olsunlar. Sınırlı kullanmalarını sağlasınlar" diye konuştu. Ebeveynlerin çocukları zarar verebilecek oyunlardan, içeriklerden ve kısa videolardan kesinlikle uzak tutması gerektiğini ifade etti.

Başlıklar :ishak orhanuzman pedagogdijital bağımlılıkkonya
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Pedagogdan ebeveynlere telefon uyarısı: Çocuklarda değersizlik hissine yol açıyor
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