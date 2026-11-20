Bursa'da tırın dorsesine yüklenen bir kamyon, yaya üst geçidine çarptı.
Trafikteki diğer sürücüler, ilginç olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Acemler kavşağında üst geçide çarptı
Merkez Osmangazi ilçesi Acemler kavşağında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre dorsedeki kamyon seyir halindeyken yaya üst geçidine çarptı.
Kamyonun üst geçide çarpması, trafikte kısa süreli aksamaya neden oldu.
Arkadan gelen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, dorsedeki kamyonun üst geçide çarptığı anlar yer aldı.
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