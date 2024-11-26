Gazze'de 10 yaş altı 130 bin çocuk mahsur

Gazze'de işgalci güç İsrail'in işlediği soykırım kesintisiz devam ederken, abluka altında yerlerinden yurtlarından edilen 2 milyon Filistinli soğuk hava şartları ve yoğun yağmurla da mücadele ediyor. Yüzbinlerce çocuk kötü hava şartlarında aç ve susuz, elektrik ve ısınma imkanı bulamadan hayata tutunmaya çalışıyor. İşgal ordusunun 50 güne yakın süredir tam ablukaya aldığı ve hastaneler dahil saldırılarını devam ettirdiği Gazze'nin kuzeyinde ise durum daha da vahim. El-Cezire'nin haberine göre bölgede, çoğu annesiz ve/veya babasız 10 yaşın altında 130 bin çocuk tutsak halde.





Ölüm bölgesinde kısıldılar

İngiliz yardım kuruluşu Save the Children, "Gazze'nin kuzeyindeki şartlar bir insanın yaşamasına uygun değil ve bildiğimiz kadarıyla daha büyük çocukları ve ailelerini hariç tutsak bile 10 yaşın altında 130 bin civarında çocuk bu şekilde yaşıyor" değerlendirmesini yaptı. Yaşanılanın buz dağının sadece görünen yüzü olduğu belirtilen açıklamada, ölüm bölgesi diye nitelenen Gazze'nin kuzeyine acil insani ve tıbbi yardımın girmesi gerektiği kaydedildi.





500 bin kişi risk altında

Kış aylarının gelmesiyle birlikte, Gazzeli çocuklar üzerlerine yağan bombalarla birlikte soğuk ve yağmurla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Bölgeye mevsimin ilk yağmurunun yağmasıyla Gazze'de yerinden edilen ve çadırlara sığınan Filistinlilerin içinde bulundukları zorlu koşullar bir kez daha gün yüzüne çıktı. Birleşmiş Milletler, Gazze'de yaklaşık 500 bin kişinin sel bölgelerinde risk altında olduğuna dikkat çekti.





Sokaklar çamurla kaplandı

Filistinliler, hem yağmurdan korunmak hem de rüzgarla birleşen soğuk havayı az da olsa engellemek için bulabildikleri malzemelerle derme çatma çadırlarını onarmaya çalıştı. Hiçbir altyapının olmadığı derme çatma çadırlardan oluşan yerleşim yerlerinin sokakları ise yağmurun ardından çamurla kaplandı.





10 BİN ÇADIR PARÇALANDI

Gazze'deki birçok bölgede çadırlar yağmur suları altında kaldı, çok sayıda çadır da şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle yıkılıp parçalandı. Gazze'deki Filistin hükümeti açıklamasında, son iki günde 10 bin çadırın denize sürüklendiği ya da dalgaların etkisiyle parçalandığı belirtildi. Açıklamada, ayrıca 135 bin çadırdan 110 bininin yıprandığı derhal değiştirilmesi gerektiği vurgulandı. Çadır kamplardaki çocukların bazılarının ayağında ne bir çorap ne de bir ayakkabı var. Kimileri, kovadan bozma bir sobada yanan ateşte kimileri ise girdikleri battaniyenin altında ısınmaya çalıştı. Yaşları biraz büyük olan çocuklar ise yağmur sularının sığındıkları çadırı basmaması için ebeveynlerine yardım etmeye uğraştı.











