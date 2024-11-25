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İşgalci Kudüs'te yıkımı hızlandırıyor

İşgalci Kudüs'te yıkımı hızlandırıyor

Neslihan Önder
04:0025/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
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Gazze'de aylardır soykırım işleyen İsrail bir yandan Batı Şeria'da son 20 yılın en sert operasyonlarını yürütüp onlarca insanı katlederken, diğer yandan ilhak ve işgal planlarına da devam ediyor.

Filistinlileri yerinden etmek için yıkım politikalarına hız kazandıran işgal güçleri, Kasım ayında sadece Kudüs’te aralarında bir cami, sosyal tesis iş yeri gibi yapıların da bulunduğu 37 binayı yıktı. Bu yıkımların 18’i geçen hafta gerçekleşti. Ekim ayında yıkılan ev ve iş yeri sayısı 15’ti. Filistinlilerin evlerini uluslararası hukuka aykırı yıkan Tel Aviv yönetimi yıkım ücretlerini de mağdurlara ödetiyor.


KUDÜS’TE 3 AYRI İLHAK

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te gerçekleşen yıkımlar nedeniyle onlarca aile evsiz kalırken, İsrail’in yasadışı ilhak planı ortaya çıktı. 2 hafta içinde onaylanması beklenen 3 ayrı ilhak projesi ile Kudüs’te yerleşimcilere yeni evler yapılacak. Kudüs’ün güneybatısındaki Ein Karem kasabasındaki işgal topraklarında 750 yasadışı yerleşim, güneydeki Cebel Ebu Ghneim arazisinde 15 bin metrekarelik alana başka bir yerleşim ile Kalandiya bölgesinde bin 243 dönümlük alana 7 bin yerleşim birimi inşa edilmesi planlanıyor. Öte yandan Kudüs Valiliği’nin verilerine göre, işgalci İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Kudüs’te 80 Filistinliyi şehit edip 279’unu yaraladı. İşgal güçleri bu süreçte 447 kişiyi tutukladı. 389 konut ve iş yeri zorla yıkıldı, 62 bin 499 Yahudi işgalci, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Baskınlarını polis gözetiminde yapan Yahudiler, Talmud ritüelleri de gerçekleştirdi.




#israil
#soykırım
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