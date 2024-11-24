Katliamları yetmedi bir de alay ediyorlar

Gazze’den sonra Lübnan’ı hedefe koyan İsrail ordusunun Güney Lübnan'ın yanı sıra Bekaa Vadisi ve Beyrut'ta sürdürdüğü saldırılar, çok sayıda insanın ölmesine ve cami, hastane, okul gibi birçok yerin yıkılmasına neden oldu. İsrail’in Lübnan’a saldırıp yerle bir ettiği noktaları Google haritalar üzerinden takip eden yerleşimci teröristler, yaptıkları yorumlarla bu kadarına pes dedirtiyor. İsrail tarafından şehit edilen Hamas liderleri hakkındaki olumlu her gönderiye karartma uygulamak için zamanla yarışan Google şirketi ise Siyonist yerleşimcilerin aylardır yaptığı insanlık dışı yorumlara en ufak bir müdahalede bulunmuyor.





PATLAYICI ATMOSFER

İsrail-Lübnan sınırındaki Mis el-Cebel köyünün güneyinde kalan Aitaroun kasabası en yoğun bombardımana maruz kalan yerlerden biri. Bu kasabada bulunan Ayoub restoranı işgal ordusuna bağlı kuvvetlerin bombardımanlarına maruz kaldı. Saldırı sonra restoranın Google Haritalar'daki sayfasına giren Siyonist yerleşimciler, “Lezzetli yemekler, patlayıcı atmosfer" şeklinde yorumlar yazdı. Yerleşimciler, sayfada alaycı bir şekilde Ayoub restoranına 5 yıldız verdi. Kuzey İsrail'de yaşayan Yuval Beck isimli bir kişi ise Güney Lübnan'daki Aalma el-Chaab'daki bir pizza restoranına nefret kustu. Restorana 1 yıldız veren Beck, “Pizza güzel görünmüyor ve keşke buradan bana doğru

daha az roket gelirse sevinirim” dedi.





CAMİ YOK MOLOZ VAR

İsrail Eylül ayından bu yana Lübnan’ın güneyindeki Tire (Sur) bölgesini hedef almaya devam ediyor. Sur kentinin 19 kilometre güneyinde bulunan Yarine köyündeki Ahel el-Kuran Camii de saldırılarda yerle bir oldu. Camiyi hedef alan katil İsrail askerleri Google Haritalar üzerinden bu camiyle ilgili de alaycı yorumlar yazdı. Camiyi vuran Gabi W. isimli bir İsrail askeri, yıkılan cami hakkında şu yorumu yaptı: “Cami yok, sadece moloz ve tıkalı bir tünel girişi var. Hiçbir şey için gitmedim. Tavsiye etmem” ifadeleriyle dikkati çekti.





Yıkılan hastane hayal kırıklığıymış!

İsrail Ordusu’nun Lübnan’ın güneyinde bulunan Mis El-Cebel kasabasına yönelik saldırılarında kasabanın neredeyse tamamı tahrip oldu. Beldede bulunan Mis el-Cebel Hastanesi, işgal güçlerinin düzenlediği saldırılar nedeniyle tahliye edilmişti. Saldırılarda hastane avlusundaki araçlara füze isabet etmesinin ardından hastanedeki bütün çalışmalar durdurulmuştu. Google haritalarda hastaneyle ilgili yorum yazan Siyonist yerleşimciler, "Sadece hayal kırıklığı, sabah açıldığını söylüyordu, biz geldik ve kapalıydı! Gerçekten kötü hizmet kalmak için iyi koşullar yok ama bunun dışında çok yangın vardı” sözleriyle alay ettiler.











