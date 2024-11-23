Katil İsrail gece boyu Gazze'ye saldırılar düzenledi: 23 Filistinli hayatını kaybetti

El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde Filistinli "Şeldan" ailesinin evini vurdu.

Saldırıda aynı aileden 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nda bir grup Filistinliyi topçu ateşiyle hedef aldı. Saldırıda 3 kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı.