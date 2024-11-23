İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da aralarında çocukların olduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin makamlarından yapılan son açıklamalara göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk, 790 Filistinli hayatını kaybetti.