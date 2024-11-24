Gazze'de soykırım sürüyor

İşgalci İsrail ordusu, son 48 saatte Gazze'ye düzenlediği bombardımanlarda 7 katliam işleyerek, en az 120 Filistinliyi öldürdü. Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal ordusunun cuma sabahından beri Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus'un yanı sıra orta kesimdeki Nusayrat Kampı'na yoğunlaşan saldırılarında 120 Filistinlinin öldüğünü 205 Filistinlinin yaralandığını aktardı. Bombardımanların özellikle sivillerin sığındığı binaları hedef aldığına vurgu yapan bakanlık, bu süreçte çeşitli ailelerin evlerine düzenlenen saldırılarla İsrail'in 7 katliam daha işlediğini aktardı. Bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri süren saldırılarında ise toplam ölü sayısının 44 bin 179'a, yaralı sayısının 104 bin 473'e ulaştığını kaydetti.