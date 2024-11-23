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Çocuklara zehirli konserve

Çocuklara zehirli konserve

04:0023/11/2024, Cumartesi
G: 23/11/2024, Cumartesi
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İsrail, Gazze’deki açlığı da silah olarak kullanıyor. İsrailli askerlerin bıraktığı konserveleri yiyen 15 çocuk ve bir kadın zehirlendi. Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü, “İsrail ordusu, yiyenlere zarar vermek amacıyla bozulmuş gıda maddelerini kasıtlı olarak bırakabilir” diyerek Gazzelileri uyardı. İsrail ordusu son saldırılarda 112 Filistinliyi daha katletti.

İşgalci güç İsrail, Gazze’de sivilleri öldürme yöntemlerine bir yenisini daha ekledi. İsrail ordusunun Gazze kenti doğusuna bıraktığı bozulmuş konserve yiyecekleri yiyen 15 çocuk ve bir kadının zehirlendiği bildirildi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal ordusunun Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi doğusunda daha önce düzenlediği kara saldırıları esnasında geride bıraktığı konserve yiyecekleri yiyen 15 çocuk ve bir kadın zehirlendi" bilgisi paylaşıldı. Filistinlilerin, bulabilecekleri her türlü konserve yiyecek veya gıdayı, özellikle de süt ürünlerini yemenin tehlikesi konusunda uyarıldığı açıklamada, İsrail ordusunun, yiyenlere zarar vermek amacıyla bozulmuş gıda maddelerini kasıtlı olarak bırakabileceğine işaret edildi.


12 SAATTE 112 ŞEHİT

Diğer yandan soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 12 saatte düzenlediği saldırılarda 112 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, "İşgal ordusu son 12 saatte Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi yakınındaki yerleşim bölgesinde, Gazze kentinde, Gazze'nin orta bölgesinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda ve Han Yunus'ta 4 katliam gerçekleştirdi" dedi. İsrail'in söz konusu saldırılarında ölenlerin sayısına ilişkin Sevabite, "64'ü çocuk ve kadın 112 Filistinli şehit oldu, 22 kişi kayıp, 120'den fazla kişi de yaralandı" ifadesini kullandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 56 Filistinli öldü, 104 bin 268 kişi yaralandı.




#gazze
#israil
#soykırım
#zehirli konserve
#orta doğu

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