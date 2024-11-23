Çocuklara zehirli konserve

İşgalci güç İsrail, Gazze’de sivilleri öldürme yöntemlerine bir yenisini daha ekledi. İsrail ordusunun Gazze kenti doğusuna bıraktığı bozulmuş konserve yiyecekleri yiyen 15 çocuk ve bir kadının zehirlendiği bildirildi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal ordusunun Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi doğusunda daha önce düzenlediği kara saldırıları esnasında geride bıraktığı konserve yiyecekleri yiyen 15 çocuk ve bir kadın zehirlendi" bilgisi paylaşıldı. Filistinlilerin, bulabilecekleri her türlü konserve yiyecek veya gıdayı, özellikle de süt ürünlerini yemenin tehlikesi konusunda uyarıldığı açıklamada, İsrail ordusunun, yiyenlere zarar vermek amacıyla bozulmuş gıda maddelerini kasıtlı olarak bırakabileceğine işaret edildi.