İsrail işgal ediyor DEAŞ yağmalıyor

Bir yılı aşkın süredir İsrail ordusunun havadan ve karadan yürüttüğü şiddetli saldırılarına karşı direnmeye devam eden Hamas, bu kez Gazze'ye nadiren gelen insani yardımları yağmalayan çetelere operasyon düzenledi. El-Araby el-Cedid gazetesinin yerel kaynaklara dayandırarak verdiği bilgiye göre, Hamas'ın güvenlik birimi Sahm tarafından Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'ta, insani yardım kamyonlarına el koyarak fahiş fiyatla satan iki çeteye bağlı 20 silahlı kişi öldürüldü. Gazeteye bilgi veren Hamas kaynakları, operasyonun yerel aşiretlerle iş birliği içinde gerçekleştirildiğini ve başarılı bir şekilde tamamlandığını bildirdi. Kaynaklar, operasyon öncesi söz konusu çetelerin İsrail ordusuyla iletişim halinde olduğunun tespit edildiğini aktardı. Çetelerin özellikle İsrail ordusunun insani yardım geçişine nadiren izin verdiği Gazze'nin güneydoğusundaki Kerem Ebu Salim sınır kapısı civarında konuşlanarak İsrail ordusuyla koordineli bir şekilde yardım konvoylarının önünü kestiğini sözlerine ekledi.

İsrail ordusu, tam kuşatma uyguladığı Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını engellerken yardımların Hamas tarafından gasbedildiğini iddia ediyordu. Buna karşılık Washington Post Gazetesi, daha önce yayınladığı bir haberde, yağmalardan sorumlu tutulan iki çete lideri Yasir Ebu Sabab ve Şadi el-Sufi'nin DEAŞ ile bağlantılı olmak ve çete faaliyetleri yürütmek suçlamasıyla Gazze'deki çatışmalardan önce de arandığını bildirmişti. Söz konusu habere göre, iki çete liderine bağlı 200'den fazla silahlı kişi bulunuyor ve bu kişiler, İsrail kontrolü altındaki Kerem Ebu Salim sınır kapısı civarında konuşlanarak insani yardım konvoylarına saldırıyor. Gazetenin elde ettiği bir BM iç yazışması, çete liderleri arasında Gazze'deki yerel suçlarla bağlantılı kişilerin de bulunduğunu, birinin "İsrail ordusunun kontrolü ve devriyeleri altındaki kısıtlı bir bölgede" "askeri bir yerleşke kurduğunu" ortaya koydu. Yazışmaya göre çeteler "İsrail'den pasif veya aktif bir koruma" altında yağma faaliyetlerini sürdürüyor. Öte yandan, Hamas'ın düzenlediği operasyonda öldürülenler arasında DEAŞ bağlantılı iki çete liderinin olup olmadığına dair bir bilgiye yer verilmedi.