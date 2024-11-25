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Gazze’ye dost eli

Gazze’ye dost eli

04:0025/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
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AFAD, İsrail saldırıları ve ablukasında gıda krizi yaşayan Filistinlilere un dağıttı. Dağıtımlardan yararlanmak isteyen çok sayıda Filistinli, Nusayrat Mülteci Kampı’nda BM’ye bağlı UNRWA’nın dağıtım merkezinde yoğunluk oluşturdu.

İsrail saldırıları ve ablukasında zor şartlarda yaşayan Gazzelilerin gıda sıkıntısı devam ediyor. Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İsrail saldırıları nedeniyle gıda krizinin yaşandığı Gazze'de Filistinlilere un dağıttı. Dağıtımlardan yararlanmak isteyen çok sayıda Filistinli, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) dağıtım merkezinde yoğunluk oluşturdu.




#AFAD
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#filistin
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