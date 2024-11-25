Gazze’ye dost eli

İsrail saldırıları ve ablukasında zor şartlarda yaşayan Gazzelilerin gıda sıkıntısı devam ediyor. Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İsrail saldırıları nedeniyle gıda krizinin yaşandığı Gazze'de Filistinlilere un dağıttı. Dağıtımlardan yararlanmak isteyen çok sayıda Filistinli, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) dağıtım merkezinde yoğunluk oluşturdu.