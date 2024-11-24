AFAD'dan karla mücadeleye ilişkin paylaşım: 15 binin üzerinde personel çalışmalarına devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), yurdun çeşitli yerlerindeki karla mücadele çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bugün 35 il için sarı, 20 il için turuncu, yarın 25 il için sarı, 13 il için ise turuncu uyarı verildiği belirtildi.

Sarı ve turuncu uyarı verilen illerden 3 bin 261 ihbar alındığı, ihbarlara müdahale ve mahsur kalan vatandaşları güvenli alanlara alma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşılarak, uyarı verilen illerde yürütülen çalışmalarda 15 bin 818 personel ve 6 bin 635 aracın görev yaptığı bildirildi.

Yoğun kar yağışı ve tipi sebebi ile bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığı, 24 farklı noktada yolların ulaşıma kapandığı, yolların açılması ve kesintilerin giderilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Olumsuz hava şartlarından etkilenenlere, Kızılay ile 1619 battaniyenin dağıtımı yapıldığı, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarınca 18 bin 471 kumanya/çorba ile içecek ve su dağıtımı yapıldığı kaydedildi.



