Valilikler peş peşe duyurdu: 24 ilde eğitime kar engeli

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi sonucu bazı illerde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının etkisini artırdığı illerde eğitim öğretime ara verildiğine dair kararlar Valilikler tarafından peş peşe alındı.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Erzurum, Tunceli, Düzce, Çankırı, Sinop, Samsun, Giresun, Erzincan, Tokat, Kahramanmaraş, Yozgat, Bayburt, Bolu, Karabük, Karaman, Gümüşhane, Ordu, Nevşehir, Sivas, Kayseri, Malatya, Kırşehir, Kastamonu ve Niğde'de eğitim öğretime bir gün ara verildi. Valilikler tarafından yapılan açıklamada, 25 Kasım Pazartesi günü kamuda görev yapan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.