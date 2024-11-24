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Valilikler peş peşe duyurdu: 24 ilde eğitime kar engeli

Valilikler peş peşe duyurdu: 24 ilde eğitime kar engeli

20:3724/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
IHA
DHA
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Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının ani düşüşü nedeniyle çok sayıda ilde yoğun kar yağışı etkili oluyor.
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının ani düşüşü nedeniyle çok sayıda ilde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum, Tunceli, Düzce, Çankırı, Sinop, Samsun, Giresun, Erzincan, Karabük, Tokat, Kahramanmaraş, Yozgat, Bayburt, Bolu, Karaman, Gümüşhane, Ordu, Nevşehir, Sivas, Kayseri, Malatya, Kırşehir, Kastamonu ve Niğde illerinde 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün ara verildi. Valiliklerden yapılan peş peşe açıklamalarda, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi sonucu bazı illerde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının etkisini artırdığı illerde eğitim öğretime ara verildiğine dair kararlar Valilikler tarafından peş peşe alındı.


24 ilde eğitim öğretime kar engeli

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Erzurum, Tunceli, Düzce, Çankırı, Sinop, Samsun, Giresun, Erzincan, Tokat, Kahramanmaraş, Yozgat, Bayburt, Bolu, Karabük, Karaman, Gümüşhane, Ordu, Nevşehir, Sivas, Kayseri, Malatya, Kırşehir, Kastamonu ve Niğde'de eğitim öğretime bir gün ara verildi. Valilikler tarafından yapılan açıklamada, 25 Kasım Pazartesi günü kamuda görev yapan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.


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