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Kar yağışı nedeniyle maçlar ertelendi

Kar yağışı nedeniyle maçlar ertelendi

10:5724/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
IHA
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Kayseri ve Sivas yoğun kar yağışı nedeniyle tüm birinci küme maçlar ertelendi. Yapılan açıklamaya göre, ilerleyen günlerde yeni maç tarihleri belli olacak.

Sivas’ta ani bastıran kar yağışı bazı amatör maçların ertelenmesine neden oldu. 4 Eylül Spor Vadisi Suni Çim Sahalarda, Şarkışla İlçe Stadyumu, Yıldızeli İlçe Stadyumu ve Koyulhisar İlçe Stadyumunda oynanması planlanan futbol maçları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.


Sivas Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Futbol İl Tertip Kurulu (ASKF) tarafından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle maçların ertelendiği duyuruldu.


ASKF yönetiminin, ilerleyen günlerde yeni maç tarihlerini açıklayacağı da öğrenildi.



Kayseri’de amatör maçlara kar engeli

Kar yağışı nedeniyle Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Futbol İl Temsilciliği tarafından yapılan kontrollerin ardından müsabakalar bir sonraki haftaya ertelendi.


Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel yaptığı açıklamada; "Yoğun kar yağışı nedeniyle sahaların futbol oynamaya müsait olmaması nedeniyle 24 Kasım Pazar günü oynanacak müsabakalar iptal edilmiştir. İptal edilen müsabakalar ile ilgili karar hafta içi Futbol İl Tertip Komitesi tarafından açıklanacaktır. Gereği bilgilerinize sunulur" denildi.

#Sivas
#Amatör Lig
#kar yağışı

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