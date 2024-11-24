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Yoğun kar ve tipi hayatı felç etti: Mahsur kalan 12 madenci 'Çok soğuk donuyoruz' diyerek yardım istedi

Yoğun kar ve tipi hayatı felç etti: Mahsur kalan 12 madenci 'Çok soğuk donuyoruz' diyerek yardım istedi

12:4324/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
IHA
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Tipinin etkili olduğu bölgede mahsur kalan madenciler bu anları saniye saniye çekti.
Tipinin etkili olduğu bölgede mahsur kalan madenciler bu anları saniye saniye çekti.

Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şarampole düşen minibüste 12 maden işçisi mahsur kaldı. Tipinin etkili olduğu bölgede mahsur kalan madenciler bu anları saniye saniye çekerek kurtarılmayı beklediklerini ifade etti.

Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şarampole düşen minibüste 12 maden işçisi mahsur kaldı. Madenciler tipinin etkili olduğu bölgede kurtarılmayı bekliyor.



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Yoğun kar ve tipi hayatı felç etti: Mahsur kalan 12 madenci 'Çok soğuk donuyoruz' diyerek yardım istedi
Gündem
24 Kasım, Pazar

Feke ilçesinde sabah başlayan ve yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Maden ocağında çalışan 12 işçi de sabah saatlerinde çalıştıkları maden ocağından minibüs ile eve gitmek üzere yola çıktı. Şahmuratlı Yedigöz Yaylası Bel mevkiine geldiklerinde minibüs aşırı kar yağışı nedeniyle şarampole düştü. 12 maden işçisi karda mahsur kaldı. Bu anları saniye saniye çeken işçiler kurtarılmayı beklediklerini ifade etti.

Madenci Halil İbrahim Beyaz Gül, "Çok yoğun kar yağışı var. Karayolları ekiplerini aradık ve çözüm alamadık. Çok soğuk donuyoruz buradan kurtarılmayı bekliyoruz” dedi.



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