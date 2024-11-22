Antalya'nın doğu ilçelerinde dün başlayan kuvvetli sağanak, gece boyunca etkili oldu. 'Turuncu' kod uyarısı yapılan Antalya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

BİRÇOK YERİ SU BASTI

Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde seralarda, tarım arazilerinde, nar, portakal bahçelerinde, yollarda ve bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Su birikintilerinin fazla olduğu yollar, trafiğe kapandı.

Sabah saatlerinde iş yerlerinde su birikintisiyle karşılaşan esnaf, temizlik çalışmalarına başladı.

Serik'te eczane çalışanı Mehmet Topal, sabah iş yerine geldiğinde her yerin su içinde olduğunu gördüğünü söyledi.

Alanya'da yağış ve rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar devrildi.

3 KİŞİLİK BİR AİLE EVİNDE MAHSUR KALDI

Serik'te Akçaalan Mahallesi'nde tek katlı evde mahsur kalan baba Yalçın (75), kızı Filiz (54) ve oğlu Ahmet Bodur (58), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Adrese sevk edilen polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, aileyi kurtarmak için çalışma yaptı. AFAD ekipleri Yalçın ve Filiz Bodur'u sırtlayarak pencereden çıkardı. Evden çıkmak istemeyen Ahmet Bodur ise suların çekilmesiyle polisin ikna etmesiyle evden çıkarıldı.

Evde mahsur kalan Filiz Bodur, gazetecilere, sağanak ve dolu nedeniyle suların bir anda evlerine dolduğunu söyledi.

Eşinin de otelde çalıştığını ve yağış nedeniyle yardıma gelemediğini anlatan Bodur, "Ekiplerden yardım istedik, hemen gelip bizi kurtardı. Evin içi su dolu." dedi.

MANAVGAT'TA 5 YILDIZLI OTELİ SU BASTI

Gündoğdu Mahallesi'nde sabah saatlerine sağanak nedeniyle Şarlayık Deresi'nin taşmasıyla 5 yıldızlı oteli zemin ve havuz bölümünü su bastı.

İhbar üzerine bölgeye giden AFAD, polis ve itfaiye ekipleri oteldeki 400 turisti tahliye etti. Turistler başka otellere yerleştirildi, otelde maddi hasar oluştu.

KAŞ'TA GÜNLÜK GÜNEŞLİK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Kaş ilçesinde ise sabah saatlerinde başlayan yağış öğle saatlerine doğru yerini güneşli havaya bıraktı.

Bazı vatandaş ve turistler, güneşli havada denizde yüzmeyi, bazıları ise çay bahçelerinde vakit geçirmeyi tercih etti.

İlçeye tatile gelen Çağlayan İğdeli, AA muhabirine, ilçe yakınlarında bulunan Kaputaş Plajı'nın ve doğasının çok güzel olduğunu ve herkesin gelip görmesi tavsiye ettiğini ifade etti.

24 SAATTE 125,7 KİLOGRAM YAĞIŞ ALDI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Serik ilçesine 125,7, Manavgat'a 106, Serik ilçesi Belek Mahallesi'ne 83,5, Alanya ilçesi Keşefli Mahallesi'ne 77,3, Kaş ilçesine 73,2 kilogram yağış düştü. Serik, son 24 saatte 125,7 kilogram yağışla Türkiye genelinde en fazla yağış alan ikinci merkez oldu.



