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Antalya'nın 6 ilçesinde okullar tatil

Antalya'nın 6 ilçesinde okullar tatil

16:1921/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Antalya’da okulların tatil olmasına ilişkin resmi açıklama geldi.(Arşiv)
Antalya’da okulların tatil olmasına ilişkin resmi açıklama geldi.(Arşiv)

Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde yarın eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden gelen turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı üzerine AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi'nde Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yağışlarla ilgili İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.


Valilikten yapılan açıklamada, Antalya'nın doğu kesimlerinde bugün akşam ve yarın yer yer çok kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.


Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunulan açıklamada,
"Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün 'turuncu' kodlu yağış uyarısı üzerine,
Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki, Gündoğmuş
ilçelerinde yarın sadece taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir"
ifadesi kullanıldı.




#Antalya
#Eğitim
#Tatil

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