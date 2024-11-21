Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden gelen turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı üzerine AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi'nde Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yağışlarla ilgili İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Antalya'nın doğu kesimlerinde bugün akşam ve yarın yer yer çok kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.
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