Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son yayımladığı hava durumu raporunda yurdun büyük bir kısmının sıcaklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtildi. Ayrıca Meteoroloji, birçok il için lodos ve kar yağışı uyarısı yaptı. Peki kar ne zaman yağacak, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte detaylar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde beklenen hava durumu raporunu açıkladı. Milyonlarca vatandaşın beklediği kar yağışı için sinyal verildi. Yurdun büyük bir bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtilen rapora göre, birçok ilde kuvvetli lodos uyarısı yapılırken, kar yağışının beklendiği bölgeler de açıklandı.

Rapora göre; Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yağışlar görülecek. Özellikle kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

KUVVETLİ LODOS UYARISI

Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Rüzgar hızının 40-60 km/saat arası olacağı tahmin ediliyor. Bu durum özellikle deniz ulaşımını etkileme potansiyeli taşıyor.

KAR NE ZAMAN NEREYE YAĞACAK?

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre, bazı illerde kar yağışı da etkisini gösterecek. İlk kar yağışının özellikle Doğu ve İç Anadolu bölgelerinde görülmesi bekleniyor. Ardahan, Kars, Erzurum , Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Tokat, Sivas, Amasya, Çorum, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Niğde gibi illerde kar yağışı beklentisi yüksek.

BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



