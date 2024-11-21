Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacak 8 seferin iptal edildiğini duyurdu. İstanbul Deniz Otobüslerinin bazı dış hat vapur seferleri de bugün yapılamayacak. İşte 21 Kasım 2024 İDO ve BUDO iptal edilen seferler...
İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı deniz seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal etti. İstanbul Deniz Otobüsleri (
) seferlerinin bazıları da iptal edildi. İşte
21 Kasım 2024 iptal edilen seferler...
BUDO bazı seferleri iptal ettiğini duyurdu
İstanbul'da 21 Kasım 2024 tairihnde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi. Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"07.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya, 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas, 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"
İDO seferleri de iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüslerinin bazı dış hat vapur seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre,
saat 08.00'deki Pendik-Yalova, saat 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, saat 09.05'teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri ile saat 12.30'daki Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy seferleri gerçekleştirilemeyecek.
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