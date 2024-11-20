Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren yerelde kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.