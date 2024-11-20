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Meteoroloji uyardı: İstanbul ve bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji uyardı: İstanbul ve bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor

15:3420/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
DHA
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Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren yerelde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren yerelde kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

#Meteoroloji
#İstanbul
#Edirne
#Kırklareli
#Tekirdağ

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