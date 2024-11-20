Meteorolojiden Ege için kuvvetli sağanak uyarısı

Yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli sağanakla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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