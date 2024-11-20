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Meteorolojiden Ege için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden Ege için kuvvetli sağanak uyarısı

14:2720/11/2024, Çarşamba
AA
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Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Ege'nin bazı kesimleri için bugün gece saatlerinden yarın gece saatlerine kadar sürecek kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre,
bugün gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.
Sağanağın yarın öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli sağanakla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Ege
#Sağanak

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