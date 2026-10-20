Alsancak’ta patlama sesinin ardından boş vagonda yangın

Cemil Tugay'ın ardından Özgür Özel'e İzmir'de bir şok daha: İstifa etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ardından Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da YENİ Parti’den istifa etti. Görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıklayan Erdoğan, kararının gerekçesine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşmadı.